In een Australische supermarkt in een buitenwijk van Sydney heeft een vrouw een wel heel bijzondere vondst gedaan. Terwijl ze aan het winkelen was, dook plots een diamantpython uit het kruidenrek op. De vrouw bleef ijzig kalm en slaagde erin het dier eigenhandig buiten te zetten. Ze maakte zelfs enkele filmpjes van het voorval, bekijk ze in bovenstaande video.