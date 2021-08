Belgische paralympiërs vertrokken naar Tokio: ‘Ik wil vooral geen vierde plaats’

Exact een week voor de start van de Paralympische Spelen is dinsdagavond het gros van de Belgische delegatie vanop Zaventem vertrokken richting Tokio. De 32 atleten hopen tussen 24 augustus en 5 september in totaal tien medailles te scoren op de vierjaarlijkse hoogmis van de sport voor mensen met een beperking.

‘Eindelijk is het zo ver.’ Zelfs met een mondmasker valt de opluchting van het gezicht van Ewoud Vromant af te lezen. Voor de 37-jarige Paracyclist - wereldkampioen op de individuele achtervolging en bekend van zijn deelname aan de Container Cup - heeft het wachten lang genoeg geduurd. ‘Ik heb gezonde stress en kijk er enorm naar uit. Ook al is het ontzettend jammer dat mijn vrouw en twee kindjes door corona niet mee mogen.’

Stress voor de vlucht en de strenge coronamaatregelen is er bij niemand. ‘Ik maak mij vooral zorgen om mijn paard, dat met een andere vlucht meegaat’, bekent amazone Manon Claeys. ‘Pas als we in Tokio herenigd worden, zal ik gerust zijn.’

Paarden zijn niet de enige extra bagage die meegaat naar Japan. Ook een resem speciaal aangepaste fietsen en rolstoelen moeten mee het vliegtuig op. De slechtziende Griet Hoet en haar gids Anneleen Monsieur sleuren maar liefst vier tandems mee. ‘Sinds de start van de Olympische Spelen zit ik al helemaal in de olympische vibe, ik ben klaar om te knallen’, zegt Hoet. ‘Al waren er op de reguliere Spelen wel iets te veel vierde plaatsen voor België. Ik wil op elke plek eindigen volgende week, maar niet op de vierde.’

Het is in ieder geval de bedoeling dat de 32 paralympische atleten met meer medailles naar huis komen dan onze olympische atleten (7 medailles). ‘In Rio behaalden we 11 medailles. Dat was een groot succes. We mikken in Tokio op 10 keer eremetaal’, zegt Guillaume Gobert van het Belgisch Paralympisch Comité.

Amazone Manon Claeys Foto: BELGA