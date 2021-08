Gouverneur Cuomo van New York dient pensioenaanvraag in

Andrew Cuomo, de gouverneur van de Amerikaanse staat New York, heeft dinsdag officieel een pensioensaanvraag ingediend. De aanvraag volgt op zijn aankondiging vorige week om op te stappen, nadat uit onderzoek was gebleken dat hij jarenlang vrouwen, vooral oud-medewerkers, seksueel lastig heeft gevallen.

De 63-jarige Cuomo heeft recht op een maandelijkse pensioenuitkering van de staat, omdat hij meer dan tien jaar een overheidsfunctie heeft bekleed. Hij komt volgens de Amerikaanse denktank Empire Center in aanmerking voor een uitkering van minstens 50.000 dollar per jaar. De uitkering kan echter nog worden ingetrokken, indien Cuomo door een rechter wordt veroordeeld voor een misdrijf, stelt de organisatie. De pensioensregeling zou op 1 september in moeten gaan.

Cuomo viel tussen 2013 en 2020 elf vrouwen seksueel lastig, zo bleek begin deze maand uit het onderzoek. Daarbij ging het om seksuele intimidatie, ongewenst en ongepast betasten, kussen, knuffelen en om opmerkingen die vermeende slachtoffers ‘diep vernederend, ongemakkelijk, aanstootgevend of ongepast’ noemden.

Cuomo ontkende aanvankelijk iets verkeerds te hebben gedaan. Vorige week dinsdag gaf hij echter alsnog toe fouten te hebben gemaakt. ‘Maar ik heb nooit de intentie gehad een vrouw respectloos te behandelen’, voegde hij daar aan toe.