Tropische storm maakt gevolgen aardbeving erger

In het zuidwesten van Haïti moesten de reddingswerken na de aardbeving van afgelopen zaterdag stopgezet worden door een storm.

Haïti likt zijn wonden na een aardbeving met een magnitude van 7,2. Het dodental is intussen opgelopen tot 1.419 en 6.900 mensen raakten gewond. Het ‘armste land van het Amerikaanse continent’ is amper bekomen van de zware aardbeving in 2010, die 200.000 Haïtianen het leven kostte.

Tot overmaat van ramp trok in de nacht van maandag op dinsdag de tropische storm Grace over het land. Het weer bemoeilijkte de hulpverlening. Vanuit het hele land hadden hulpver­leners zich naar het rampgebied in het zuidwesten gerept om de storm voor te zijn. Toch moesten de reddingswerkers en buurt­bewoners hun zoektocht naar overlevenden maandagavond staken toen de tropische storm zijn intrede maakte.

Duizenden daklozen kregen Grace over hun hoofd. De zeilen van tenten die hen moesten ­beschutten, begaven het in de stad Les Cayes. In allerijl werd een ­geïmproviseerd kamp gebouwd zodat de daklozen de nacht droog konden doorkomen, meldt persagentschap Reuters.

‘Er zijn geen dokters en er is geen eten, terwijl steeds meer daklozen hier aankomen. We hebben meer voedsel en paraplu’s nodig’, zegt de verantwoordelijke van het tentenkamp.

‘Mensen die net hun huis verloren door de aardbeving, staan nu met hun voeten in de modder door een overstroming’, vertelde Bruno Maes, vertegenwoordiger van Unicef in Haïti, aan Reuters. Volgens hem zijn er nu ongeveer een half miljoen Haïtiaanse kinderen die geen of beperkte toegang hebben tot onderdak, drinkbaar water, gezondheidszorg en voeding.

Verschillende landen, waar­onder de Verenigde Staten, Frankrijk en Canada, beloofden hulp aan Haïti. Artsen Zonder Grenzen (AZG) begon al een interventie in het rampgebied en de hoofdstad Port-au-Prince. AZG belooft zijn activiteiten de ­komende dagen te versterken.

Politieke crisis

De twee natuurrampen ­komen er nadat Haïti eerder al in een ­humanitaire en politieke crisis terechtkwam na de moord op president Jovanel Moïse, begin juli. Sindsdien is het land stuurloos en werpt premier Ariel Henry zich op als leider. In november staan uitgestelde verkiezingen gepland om uit de politieke ­impasse te komen. Al is het on­zeker of die in het onstabiele land niet opnieuw uitgesteld worden.