Fabio Jakobsen snelste in vierde rit Vuelta

Fabio Jakobsen heeft de vierde rit in de Ronde van Spanje gewonnen. In Molina de Aragón was de Nederlander van Deceuninck-Quick-Step de snelste in een sprint bergop. De Est Rein Taaramäe, die op twee km van de finish viel, blijft leider.

In een doodsaaie vierde etappe zorgden drie Spanjaarden voor animo: twee ploegmaats van Burgos-BH (Carlos Canal en Angel Madrazo) en Joan Bou (Euskaltel) gingen er van bij de start vandoor. Op 30 kilometer van de aankomst leek hun avontuur al voorbij, omdat het peloton versnelde wegens kans op waaiervorming. Vals alarm, het tempo ging al snel weer dalen. Finaal werd het trio gegrepen op 14 kilometer van de finish, onder aanvoering van Groupama-FDJ (voor Arnaud Démare) en Alpecin-Fenix (Jasper Philipsen).

Een massasprint op de hellende aankomst in Molina de Aragón (met een laatste kilometer aan een gemiddeld stijgingspercantage van 5,8 procent) bleek onvermijdelijk. Fabio Jakobsen was daar, iets meer dan een jaar na zijn horrorcrash in de Ronde van Polen, de snelste.

De Est Rein Taaramäe blijft leider, ondanks een val op 2 kilometer van de finish.

Jacobsen won dit seizoen al twee ritten in de Ronde van Wallonië, maar met deze spurtzege in de Vuelta bewijst de Nederlander dat hij helemaal terug is. ‘Een droom wordt werkelijkheid. Dit is een beloning voor mijn harde werk na mijn zware val’, reageerde Jakobsen. ‘Dit is ook een zege voor alle dokters en teamleden die mij geholpen hebben tijdens mijn revalidatie. Het was een zware finish maar Stybar en vooral Van Lerberghe hebben mij in een goede positie gehouden. Ik wist dat Démare de te kloppen man zou zijn en ik had blijkbaar iets meer kracht in de benen.’

Woensdag is er een nieuwe kans voor de sprinters. De vijfde rit, van Tarancon naar Albacete (184,4 kilometer), is biljartvlak.