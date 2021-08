Blokkeren de Brusselse vaccinweigeraars de weg naar de vrijheid?

De dagelijkse ziekenhuisopnames van covid-patiënten zitten in ons land alweer enige tijd in de lift, en dat is vooral in Brussel zo. Is de hoofdstad de voornaamste hinderpaal op weg naar de vrijheid?

De lage vaccinatiegraad in Brussel is stilaan zo verontrustend dat nu ook federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke pleit voor verplichte inenting van het zorgpersoneel. Brengt die verplichting soelaas? Of, een heel andere vraag: hoeveel doden vinden we aanvaardbaar? Want ooit moeten we leren leven met het coronavirus.

