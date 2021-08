Nobelprijswinnares Malala Yousafzai heeft alle landen opgeroepen om hun grenzen te openen voor Afghaanse vluchtelingen nu de taliban opnieuw de controle hebben verworven over het land.

De Pakistaanse activiste werd in 2012 zelf als tiener door de extremistische groepering in het hoofd geschoten omdat ze campagne voerde voor onderwijs voor meisjes. In een interview op BBC Newsnight (in de video hierboven te bekijken) sprak de jongste Nobelprijswinnares ooit onder andere over hoe het was om onder de taliban te leven en hoe vrouwen in Afghanistan door de machtsovername zullen worden getroffen.

‘President Biden heeft veel werk. Hij moet een moedige stap nemen om de bevolking van Afghanistan te beschermen. Dit draait niet om politiek en om wie verantwoordelijk is, maar om de veiligheid van de Afghanen’, klonk het. Yousafzai voegde eraan toe dat ze niet wil dat Afghaanse vrouwen en meisjes moeten meemaken wat zij meemaakte onder het talibanbewind in Pakistan.

Buitenlandjournalist Corry Hancké reisde in de voorbij twintig jaar verschillende keren naar Afghanistan. In onderstaande video legt ze uit wat er in het land allemaal is misgelopen: