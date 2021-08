Op weg naar natste zomer sinds begin van de metingen

De weerkundige zomer van dit jaar is goed op weg om de natste te worden sinds het begin van de metingen in 1833. Dat tweet Frank Deboosere en KMI-weerman David Dehenauw bevestigt.

‘In Ukkel viel deze zomer al 362 mm neerslag’, zegt KMI-weerman Dehenauw. ‘Het huidige record dateert van 1992, en toen viel er 365 mm neerslag.’ Opvallend is wel dat, anders dan de hoeveelheid neerslag, het aantal neerslagdagen op dit moment nog niet uitzonderlijk is. Op de regendagen viel er dus opvallend meer regen dan anders in de zomer. Dat was onder meer het geval tijdens de waterbom waarmee het oosten van het land midden juli te maken kreeg.

De weerkundige zomer loopt van 1 juni tot 31 augustus, en is dus nog niet afgelopen. Toch lijkt het erop dat in Ukkel de komende twee weken nog zeker 4 mm neerslag zal vallen.

De gemiddelde neerslaghoeveelheid in Ukkel tijdens de zomer bedraagt 225 mm.