Vlaanderen ontsnapt opnieuw aan code rood, Wallonië niet

Vlaanderen blijft ook deze week nog oranje op de Europese coronakaart, Wallonië kleurt ondanks het lagere aantal gevallen wel rood.

Minstens tot volgende week donderdag blijft Vlaanderen nog oranje op de Europese kaart die het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) opstelt. Die wekelijkse kaart geeft aan hoe hard het virus circuleert in een bepaalde regio.

Vlaanderen en Wallonië kleuren al een hele tijd oranje, Brussel rood. De verwachting bestond dat zowel Vlaanderen als Wallonië deze week ook rood zouden kleuren, gezien beide regio’s met de drempelwaardes flirtten.

Maar dat gebeurt voor Vlaanderen dus niet. Met 198 gevallen per 100.000 inwoners in de afgelopen veertien dagen blijft Vlaanderen net onder de drempelwaarde van 200. Dat blijkt uit cijfers van Sciensano die vandaag gepubliceerd werden, en als basis gebruikt worden voor de ECDC-kaart van donderdag.

Infografiek: De Standaard, methodologie: Brecht Devleesschauwer (Sciensano), bron: Sciensano

Te veel positieve testen in Wallonië

Ook Wallonië blijft met 173 gevallen onder die drempelwaarde, maar er geldt ook nog een tweede drempel: het percentage testen met een positief resultaat. Wallonië had de afgelopen week een positiviteitsratio van 4,8 procent. Dat is boven de drempel van 4 procent en daarom kleurt de regio vanaf donderdag rood.

In de laatste veertien dagen waren er in Wallonië 14 procent minder testen dan in de twee weken daarvoor. Het aantal besmettingen steeg in die periode met 41 procent.

Ook in Vlaanderen werd er opvallend minder getest, met een daling van 16 procent. Maar daar steeg het aantal bevestigde gevallen maar met 4 procent in vergelijking met twee weken eerder. Met een positiviteitsratio van 3,5 procent blijft Vlaanderen dus wel onder de drempelwaarde.

Minder toeristen

Veel concrete gevolgen heeft de kleur op de Europese kaart niet voor Belgische toeristen. België gebruikt de kleurcode om te bepalen wie er getest moet worden bij terugkeer. Wie naar een rode zone op reis gaat en niet gevaccineerd is, moet een test laten afnemen.

Mogelijk zullen buitenlandse toeristen afgeschrikt worden om naar België af te reizen. Dat is geen goed nieuws voor de toeristische sector, maar kan er wel voor zorgen dat er minder besmette mensen ons land binnenkomen.