Mondmaskerplicht: versoepelingen in Waalse scholen, niet in Brusselse

Het dragen van een mondmasker wordt flexibeler gemaakt voor leerlingen en leerkrachten in het Waalse Gewest. In Brussel is er geen ruimte voor versoepelingen. Dat blijkt dinsdag na overleg tussen de Franstalige minister van Onderwijs Caroline Désir en het onderwijsveld. In Vlaanderen is het overleg nog aan de gang.

In het onderwijs zal er in verschillende snelheden versoepeld worden, blijkt uit de eerste beslissingen die genomen zijn in het Franstalig onderwijs. Gezien de epidemiologische situatie en de vaccinatiegraad is er een andere aanpak nodig, benadrukt minister Désir.

Het dragen van een mondmasker wordt flexibeler gemaakt in Waalse scholen, maar niet in Brusselse scholen. ‘Dat de regels in Brussel niet versoepeld worden, komt omdat de vaccinatiegraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een pak lager ligt dan in de rest van het land.’

Voor het basisonderwijs kijkt het Franstalig onderwijs naar de horeca. Voor personeel is een mondmasker verplicht in de binnenruimtes wanneer ze zich verplaatsen buiten de klas (als ze wandelen in de gang of even praten in de leraarskamer). Het mondmasker mag wel af als ze aan de les beginnen, als de vergadering start of als ze eten. Voor leerlingen is er geen mondmaskerplicht. In Brussel zijn er geen versoepelingen en blijft het mondmasker binnen verplicht voor alle aanwezige volwassenen - tijdens elk contact.

Ook voor het secundair worden de regels van de horeca gevolgd. Wie zich verplaatst moet een mondmasker dragen (ook de scholieren), maar eens de les begonnen is, kan het mondmasker af. Dat is voor veel ouders, leerlingen en leerkrachten een opluchting. Dezelfde regel geldt voor lunchpauzes en vergaderingen. Opnieuw is er in Brussel geen ruimte voor versoepelingen. Leerlingen en leerkrachten moeten er ook tijdens de les hun mondmasker aanhouden.

Naast de discussie over mondmaskers is er in Franstalig België ook gediscussieerd over de ventilatie in schoolgebouwen en CO2-meters. De conclusie is dat er aanbevolen wordt om een risicoanalyse te vragen bij het comité voor preventie en bescherming op het werk of een andere dienst. Zij zullen de luchtkwaliteit meten en indien nodig strengere protocollen voorstellen.

De maatregelen die genomen zijn in Franstalig België, gelden tot eind september. Désir laat weten dat er voor de deadline opnieuw rond de tafel zal worden gezeten met de experts en het onderwijsveld. Bij deze nieuwe evaluatie zal de vaccinatiegraad nauwgezet gevolgd worden.

Ook in Vlaanderen is er dinsdag een cruciaal onderwijsoverleg. Hoewel er nog volop vergaderd wordt, had Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wel al contact met zijn Franstalige en Duitstalige collega.