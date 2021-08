Bosbranden teisteren nu ook Zuid-Frankrijk en Marokko

In het zuiden van Frankrijk zijn in de nacht van maandag op dinsdag duizenden mensen geëvacueerd in de Var-regio. Ook in Noord-Marokko woedden er hevige branden. Brandweermannen proberen daar al drie dagen het vuur onder controle te krijgen.

Enkele duizenden mensen, onder wie toeristen die op campings verblijven, zijn in de nacht van maandag op dinsdag preventief geëvacueerd in de Franse Var vanwege een bosbrand die er sinds maandag woedt. Dat heeft een brandweerwoordvoerder gezegd. ‘Er zijn geen slachtoffers’, voegde die er nog aan toe. Ook elders in Zuid-Frankrijk zijn er branden.

‘Alle steun aan de 650 brandweerlieden die ingezet zijn om de bevolking deze nacht te beschermen’, twitterde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin maandagavond.

Un important incendie est en cours dans le Var avec des conditions météorologiques très défavorables. Le préfet du Var est sur place et je suis attentivement la situation. Tout mon soutien aux 650 sapeurs-pompiers mobilisés cette nuit pour protéger les habitants. @SDIS83 pic.twitter.com/BqmVpL0Vvg — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 16, 2021

Ongeveer 430 brandweerlieden werden gemobiliseerd voor één enkele brand in Gonfaron, in de bergen nabij Saint Tropez. Blusvliegtuigen ondersteunden hen tot het vallen van de avond, aldus de civiele bescherming. Volgens de omroep BFMTV werden de vlammen aangewakkerd door de sterke wind en hebben ze al ongeveer 2.800 hectare verwoest. Verschillende landelijke wegen zijn afgesloten.

De brandweer van Marseille tweette eerder dat ongeveer 100 brandweerlieden en 40 voertuigen waren uitgestuurd naar een brand in een bergachtig gebied buiten de stad. Aangezien het om een onbewoond gebied gaat, was er geen onmiddellijk gevaar voor de bevolking.

Brandweerman in Var. Foto: BELGAIMAGE

725 hectare bos weggebrand in Marokko

Ook in het noorden van Marokko is er sprake van hevige branden. De brandweer probeert er al sinds zaterdag branden onder controle te krijgen. Er werd al meer dan 700 hectare bos vernietigd, melden de plaatselijke autoriteiten.

Er worden nog steeds meer dan 500 mensen, waaronder brandweerlieden en soldaten gemobiliseerd om een einde te maken aan deze branden, meldt MAP, het officiële Marokkaanse persagentschap.

Zo’n 725 hectare bos in de buurt van het toeristische stadje Chefchaouen, ook bekend als de blauwe stad, is weggebrand.

Foto: AFP

Volgens AFP-journalisten ter plaatse waren de branden maandag aan het afnemen of onder controle. Er werd een onderzoek geopend om de oorzaak van de brand vast te stellen. Er vielen geen doden.

De landen rond de Middellandse Zee werden de afgelopen twee weken getroffen door verschillende branden - vooral in Griekenland, Turkije en Algerije, waar sinds afgelopen maandag meer dan 90 mensen omgekomen of vermist zijn door de branden. De opwarming van het klimaat vergroot de kans op hittegolven en droogtes, en daarmee op branden.