Evacuatievluchten voor Fransen en Duitsers opgestegen vanaf Kaboel

Op de luchthaven van Kaboel in Afghanistan landen en vertrekken opnieuw vliegtuigen. Dat zei Stefano Pontecorvo, de civiele vertegenwoordiger van de Navo in het Aziatische land, dinsdag op Twitter. ‘De start- en landingsbaan op de internationale luchthaven van Kaboel is open. Ik zie vliegtuigen landen en opstijgen’, klinkt het.

Maandag speelden zich op de Afghaanse luchthaven dramatische taferelen af na de inname van Kaboel door de taliban. Wanhopige mensen probeerden op een vlucht te geraken, zo bleek uit video’s en foto’s op sociale media. Ze renden onder andere de tarmac op en beklommen vliegtuigladders. Als gevolg daarvan werd het luchtverkeer tijdelijk stilgelegd en kwamen verschillende mensen door de chaos om het leven.

Intussen zou een transportvliegtuig van de Duitse luchtmacht terug gestegen zijn met zeven mensen die op de evacuatielijst stonden. Dat schrijft Bild. Het toestel cirkelde gisterenavond zo’n ijf uur boven de luchthaven, die niet bereikbaar was door de chaotische toestanden, en had niet veel brandstof meer. Eerder moest een ander Duits legervliegtuig zijn landing in Kaboel nog afbreken en naar Oezbekistan vliegen om bij te tanken.

Ook de repatriëring van Fransen uit Kaboel is begonnen, dat heeft de Franse ambassade in Kaboel laten weten. Er zou een eerste transportvliegtuig vannacht zijn vertrokken.

Quelques heures après les annonces du Président de la République sur l’#Afghanistan, un premier #A400M qui amenait des forces spéciales repart de Kaboul avec des ressortissants français. pic.twitter.com/7mf03KjaGa — FrenchEmbassyKabul (@AmbassadeKaboul) August 16, 2021