Biden verdedigt Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan: ‘Niet blijven vechten in eindeloze burgeroorlog’

In zijn eerste toespraak sinds de machtsovername van de taliban, verdedigt de Amerikaanse president Joe Biden de militaire terugtrekking uit het land. ‘Onze soldaten moeten niet vechten en sterven in een oorlog die de Afghaanse troepen zelf niet willen vechten’.

Biden maakt zich sterk een einde te maken aan ‘de langste Amerikaanse oorlog’. ‘Ik sta vierkant achter mijn beslissing. Na 20 jaar heb ik moeten vaststellen dat er nooit een goed moment is om de Amerikaanse troepen weg te halen. Het is daarom dat we er nog steeds waren’.

Hij zegt de Afghaanse regering nochtans ‘al het nodige’ te hebben geboden. Maar de Afghaanse president Ghani wou de VS niet laten meewerken aan een diplomatieke oplossing, stelt hij. ‘Het is verkeerd om meer Amerikaanse troepen in te zetten omdat de politieke leiders niet tot een oplossing kunnen komen’.

Bovendien hebben de Afghaanse troepen zichzelf niet altijd verdedigd, merkt Biden. Dan zou ‘een jaar of meer betrokken blijven geen verschil maken’. Wat er nu gebeurt, had ook vijf jaar geleden of over 15 jaar kunnen gebeuren, stelt hij. ‘Ik weet dat deze beslissing kritiek zal opleveren, maar ik wou ze niet doorschuiven naar een volgende president’.

De democraat herinnerde er ook aan dat het nooit de bedoeling was om een Afghaanse natie op te bouwen, maar om in de eerste plaats de VS te behoeden voor nieuwe terreuraanslagen. Daarom wil hij niet ‘de fouten uit het verleden herhalen: blijven vechten in een conflict waarbij geen Amerikaanse belangen zijn’. Hij zegt van de Amerikaanse troepen niet te willen eisen dat ze ‘eindeloos in een buitenlandse burgeroorlog blijven vechten’.

Tegelijk noemt hij de beelden uit het land ‘hartverscheurend, in de eerste plaats voor iedereen die ter plaatse heeft meegewerkt om het Afghaanse volk te steunen’. Hij verwees daarbij expliciet naar veteranen en diplomaten.

‘We zullen blijven aandringen op een diplomatieke oplossing, en ons blijven uitspreken voor de rechten van het Afghaanse volk’. De komende dagen staan echter nog in het teken van de evacuaties. Alle personeelsleden van de ambassade zouden al in veiligheid gebracht zijn. Duizenden Amerikaanse burgers in het land en Afghanen die voor een visum in aanmerking komen wachten nog op een oplossing.

In de toespraak zat ook een waarschuwing aan het adres van de taliban. Als ze het Amerikaanse volk zouden aanvallen, dan zal er een kordaat antwoord volgen. ‘De VS zal de bevolking met ongelofelijke kracht verdedigen’.