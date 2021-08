Poolse nieuwszender TVN24 krijgt Nederlandse uitzendlicentie

TVN24, in handen van het Amerikaans Discovery, wil via Nederland ontkomen aan de ­gevolgen van een nieuwe Poolse mediawet.

De Poolse nieuwszender TVN24 heeft een Nederlandse uitzendvergunning gekregen. Daarmee wil de populaire omroep voorkomen dat hij door de nieuwe Poolse mediawetgeving uit de lucht wordt ­gehaald. Polen geeft TVN24, dat in handen is van het Amerikaanse concern Discovery en kritisch is voor de Poolse regering, al een jaar geen nieuwe licentie. Het parlement heeft vorige week ook de ­mediawetgeving aangepast waardoor mediabedrijven voor minimaal de helft in Europese handen moeten zijn. Dat wetsvoorstel ligt nu bij de Senaat. Volgens de Poolse regering is de aanpassing van de mediawet nodig om buitenlandse beïnvloeding via de media tegen te kunnen gaan. Critici zien er een manier in om de persvrijheid te ­beperken.

Het nieuws over de Nederlandse uitzendlicentie werd maandag ­bekendgemaakt door moeder­bedrijf Discovery, dat de wetgevers via die bocht een stap voor probeert te zijn. Als de vergunning niet wordt verlengd, kan TVN24 zo toch blijven uitzenden, is de redenering. Discovery uit in zijn verklaring meteen ook kritiek op de op handen zijnde mediawet. ‘Deze ­licentie lost op geen enkele manier de ­situatie op die we hebben met de nieuwe wet die door de regering is aangenomen’, aldus Discovery-topvrouw Kasia Kieli. ‘De toekomst van TVN en de persvrijheid in ­Polen staan nog steeds op het spel.’

Juridische stappen?

TVN24 zegt nu aan alle wettelijke eisen te voldoen voor een verlenging van de Poolse licentie, die eind september afloopt. De zender roept Polen dan ook op die ver­lenging onmiddellijk te verlenen. Moederbedrijf Discovery overweegt bovendien juridische stappen tegen de Poolse regering. Volgens het mediaconcern overtreedt Warschau met de nieuwe wet­geving een bilateraal investeringsverdrag met de Verenigde Staten.

Het is overigens niet ongebruikelijk dat media een uitzendlicentie hebben in een ander land dan dat waaruit ze daadwerkelijk uitzenden. Discovery heeft een kantoor in Nederland en veel Europese zenders van het concern hebben er een licentie.