Zelfrijdende Tesla krijgt extra controle

Tussen januari 2018 en juli van dit jaar zijn er in de VS elf ongevallen geregistreerd waarbij de automatische piloot van Tesla tegen een politie- of brandweervoertuig reed. Daarbij vielen volgens de toezichthouder voor de verkeersveiligheid 17 gewonden en 1 dode. Er komt daarom een nieuw onderzoek.

Tesla zelf heeft altijd gewaarschuwd dat de autopilot slechts een hulpsysteem is voor de bestuurder, die steeds de handen aan het stuur moet houden. Maar in de praktijk zouden heel wat bestuurders het stuur toch loslaten. De autofabrikant heeft al een veiligheidsmaatregel ingebouwd waarbij de software registreert of het stuur wordt vastgepakt, zoniet komt er een waarschuwingssignaal.

Het onderzoek van de NHTSA naar de autopilot van Tesla is niet het eerste: in 2016 gebeurde dat al eens na een dodelijk ongeval. Een bestuurder kwam toen met zijn wagen onder een overstekende vrachtwagen terecht. Uit dat onderzoek bleek toen dat de automatische piloot ‘correct functioneerde binnen zijn mogelijkheden’, maar dat de bestuurder er teveel op vertrouwde.

De recente botsingen met politie- en brandweervoertuigen vonden meestal in het donker plaats, maar volgens de NHTSA waren de voertuigen zichtbaar, omdat hun zwaailicht opstond.