Kajakker omgekomen tijdens tocht door stadscentrum Gent

Een 59-jarige man is tijdens een boottochtje in het water beland. De hulpdiensten kwamen ter plaatsen om de man te reanimeren, maar hij overleed.

Het voorval deed zich voor aan de Sint-Jorisbrug in Gent, vlakbij het Baudelopark. Het slachtoffer, een 59-jarige man uit Halle, was samen met zijn dochter bezig aan een boottochtje op de Gentse binnenwateren, elk in een eigen kajak. Ze hadden ook vier honden mee aan boord, border collies.

Volgens getuigen negeerde de man een verbodsbord ter hoogte van een sluis en raakte hij in de problemen. Door de verraderlijke stroming belandde hij rond 13.30 uur in de Leie. De brandweer was acht minuten later ter plaatse en kon hem uit het water halen.

De man werd lange tijd ter plaatse gereanimeerd maar overleed. Zijn dochter, die in een andere kajak zat, werd ter plaatse ondersteund door de politie. De straten in de omgeving van de Sint-Jorisbrug werden een tijdlang afgesloten. Volgens de politie berust alles op een ongeval.