Romelu Lukaku poseert voor het eerst in truitje Chelsea: ‘Goed voorbereid’

Met een truitje in de hand hadden we hem al gezien. Nu heeft Romelu Lukaku ook voor het eerste geposeerd ín een truitje van zijn oude/nieuwe club. Chelsea stuurde maandag een filmpje de wereld in van een fotoshoot met zijn nieuwe spits. En niet veel later gaf de Londense club ook een eerste interview met Lukaku prijs. Daarin onthulde de Rode Duivel onder andere dat Didier Drogba een rol heeft gespeeld bij zijn transfer naar Chelsea.

‘Onze relatie betekent alles voor mij’, vertelt Lukaku over Drogba.’ We praten niet zomaar een keer per maand. Ik hoor hem regelmatig. We zitten samen in een groepschat en praten geregeld. De voorbije dagen heb ik nog vaker met hem gebeld dan anders. Ik had veel vragen over het huidige Chelsea en hij kent hier nog veel mensen. Hij heeft me goed voorbereid op mijn transfer. Het is nu zaak om de spelers en coach nog beter te leren kennen en zo snel mogelijk klaar te zijn om te spelen.’ Dat zou Lukaku al komende zondag tegen Arsenal kunnen doen.

Bij zijn nieuwe club hoopt Lukaku om net als bij Inter een sleutelfiguur te worden. ‘De ploeg helpen en altijd beschikbaar zijn voor de coach en mijn ploegmaats, dat is het doel’, klinkt het. ‘Iedereen moet zich comfortabel voelen en in eender welke situatie op mij kunnen steunen. Ik ben een leider, maar vooral in de zin van een verbindend figuur waardoor iedereen zich op zijn gemak voelt. Zo doe ik het ook bij de nationale ploeg: zorgen dat iedereen zich goed voelt en weet wat zijn taak is. Ploegmaats uitmaken, dat doe ik niet, ook niet als we achter staan. Aanmoedigen en zorgen dat we winnen, zo pak ik het aan.’

Zelfde systeem als Rode Duivels

Puur speltechnisch ziet Lukaku zich bij Chelsea in een flexibele rol. ‘Wat mijn taak is, zal afhangen van het wedstrijdplan. Ik kan als diep aanspeelpunt gebruikt worden, maar kan ook in de ruimtes iets lager duiken’, zegt hij. ‘Het is alvast een voordeel dat Chelsea in hetzelfde systeem speelt als België. Veel aanpassingstijd zal ik niet nodig hebben. Ik ben blij dat de eerste wedstrijd meteen een grote match op Arsenal is. Hopelijk kunnen we daar direct iets neerzetten.’

De spits maakte ook de vergelijking tussen de Serie A en de Premier League en nam daarbij geen blad voor de mond, ook al was hij in gesprek met de clubwebsite van Chelsea. ‘Tactisch en technisch zijn ze in Italië beter, maar in Engeland draait alles om intensiteit’, luidde zijn oordeel. ‘Ik heb hier al genoeg goals gemaakt om te weten waar ik aan toe ben, dus dat zal allemaal geen probleem vormen. Onze ploeg is sterk en ik ben gegroeid, dus laat ons voor de titel gaan.’