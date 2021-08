Kabinet Maleisië stapt op

De premier van Maleisië, Muhyiddin Yassin, heeft maandag het ontslag van zijn regering ingediend bij de koning. Dat heeft minister van Wetenschap Khairy Jamaluddin bekendgemaakt via Instagram.

Na afloop van zijn gesprek met koning Abdullah gaf de premier een toespraak op televisie waarin hij de val van zijn regering bevestigde. Zo lang er geen nieuw kabinet is gevormd, blijft Muhyiddin Yassin wel aan het hoofd staan van een regering in lopende zaken. De 74-jarige Yassin was sinds maart 2020 aan de macht, na de val van de regering van Mahathir Mohamad.

Met het ontslag dreigt een nieuwe periode van politieke instabiliteit aan te breken in het Zuidoost-Aziatische land, dat te maken heeft met een nieuwe golf van de coronabesmettingen.

Coronapandemie

Yassin stond onder toenemende druk vanwege zijn handelen tijdens de coronapandemie. In het parlement stond voor volgende maand een vertrouwensstemming over zijn aanblijven gepland. Vrijdag had de premier nog tevergeefs een poging ondernomen om steun te verwerven bij de oppositie en zo zijn mandaat te redden. Na een bijeenkomst van de regering maandag, bood de premier uiteindelijk zijn ontslag aan bij de koning.

Ondanks de start van een derde lockdown in mei, is het aantal dagelijkse coronagevallen in Maleisië vervijfvoudigd tot ongeveer 20.000. Het ministerie van Volksgezondheid heeft ook een recordaantal overlijdens gemeld.