Hoe de taliban de hele wereld op snelheid hebben gepakt

De taliban hebben Afghanistan in geen tijd helemaal heroverd. Hoe zijn ze zo snel kunnen oprukken tot in hoofdstad Kaboel?

De fundamentalistische organisatie walste over het Afghaanse leger, president Ashraf Ghani is gevlucht naar het buitenland. En zo lijkt de situatie in Afghanistan na een oorlog van twintig jaar uitzichtlozer dan ooit.

