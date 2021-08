België stuurt militaire vliegtuigen naar Kaboel

Ons land stuurt meerdere militaire vliegtuigen naar Afghanistan. Dat heeft het kernkabinet beslist, vernam De Standaard via verschillende bronnen. Een officiële mededeling is er nog niet.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) had op de middag voorgesteld om een viertal militaire vliegtuigen te sturen naar de Afghaanse hoofdstad Kaboel om te helpen bij de evacuatie. Dedonder sprak toen over ‘een A400 M, twee C130’s en een Falcon7X.’ Het kernkabinet zet het licht daarvoor op groen. Volgens Le Soir zouden uiteindelijk maar drie toestellen worden gestuurd: de A400 M en de C130’s.

De minister benadrukte voor aanvang van het kernkabinet dat tolken en Afghaanse medewerkers die zich hebben ingezet voor Belgische belangen in het land zich bij de Belgische autoriteiten kenbaar kunnen maken met het oog op een visum. Omdat de mensen in kwestie vaak ook in dienst stonden van andere landen kunnen ze in principe ook voor die landen een visum aanvragen, klinkt het.

Verschillende andere westerse landen hebben ook beslist om militaire middelen in te zetten voor de evacuatie uit Kaboel. Het gaat om de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk en Nederland.

Moeizaam vliegverkeer

Vliegverkeer verloopt er echter erg moeizaam door de menigte die zich heeft verzameld op de start- en landingsbanen van de internationale luchthaven van Kaboel. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken liet vanmorgen zelfs weten dat evacuatievluchten op dat moment zelfs helemaal onmogelijk waren.

De chaos op de luchthaven is in elk geval enorm. Zo vielen er al meerdere doden omdat wanhopige mensen zicht probeerden vast te klampen aan vertrekkende vliegtuigen.