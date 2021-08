Tegen 2026 verkopen Colruyt en OKay geen plofkippen meer

In de supermarkten van Colruyt en OKay zijn tegen 2026 geen zogeheten plofkippen meer te koop. Dat beloven de supermarktketens maandag in een persbericht.

De twee retailers zijn daarmee de eerste supermarktketens in België die stoppen met de verkoop van plofkippen. In Nederland zijn alle supermarktketens intussen overeengekomen om tegen eind 2023 geen verse plofkippen meer te verkopen.

Plofkippen zijn vleeskuikens die in amper zes weken worden vetgemest tot twee kilo. De dieren zien al die tijd geen daglicht en leven erg dicht op elkaar, met vaak gezondheidsproblemen tot gevolg.

Colruyt en OKay willen uiterlijk binnen enkele jaren overschakelen naar vleeskippen die voldoen aan de hogere dierenwelzijnscriteria, gebaseerd op het Better Chicken Commitment (BCC), kondigen ze maandag aan. De standaardkip die nu nog verkocht wordt in de beenhouwerij en in de diepvriesafdeling onder de merknaam Boni Selection valt in categorie plofkip.

Dierenwelzijn

Het doel van die criteria is om het dierenwelzijn in de kippenkwekerijen te verhogen: de dieren krijgen bijna de helft meer ruimte en er komt daglicht in de stallen. Er wordt ook gekozen voor een trager groeiend ras. De kippen leven hierdoor niet gemiddeld 42 dagen, maar 49 tot 52 dagen. Ook wordt het natuurlijk gedrag van kippen gesimuleerd, met zitstokken en strobalen.

Daarnaast engageren de supermarktketens zich om de kuikens in de stal te laten geboren worden, zodat ze niet meer getransporteerd moeten worden in stressvolle omstandigheden. De kuikens hebben er ook meteen toegang tot voedsel en water, zodat ze gezonder zijn en er minder antibiotica nodig is.

Alle standaardkippen die verkocht worden in de beenhouwerij of diepvriesafdeling van Colruyt en OKay, en goed zijn voor driekwart van het totale kipvolume, zullen tegen 2026 aan dit BCC-label voldoen. Colruyt wil hierbij ook de laagsteprijsgarantie blijven garanderen, wat een serieuze investering betekent, legt woordvoerster Eva Biltereyst uit.

Dure investeringen

De overstap naar meer dierenwelzijn zal wel geleidelijk gebeuren, en trager dan in Nederland. ’Colruyt wil de strengere dierenwelzijnscriteria samen met de leveranciers uitrollen, stap voor stap’, zegt de woordvoerster. ’Het is voor de leveranciers immers niet zo makkelijk om hun productiemethodes aan te passen aan de nieuwe criteria. Soms zijn dure investeringen nodig, bijvoorbeeld aan de structuur van de kippenhokken.’ Colruyt groep werkt met meer dan 230 Belgische kwekerijen samen.

’Met deze nieuwe criteria zetten we een grote stap vooruit op het vlak van dierenwelzijn voor kippen. We maken het onze klanten zo makkelijker om een duurzame keuze te maken op vlak van dierenwelzijn. Daarnaast hopen we een positieve impact te hebben op de hele sector (...) en die te inspireren’, klinkt het in het persbericht.

Dierenwelzijnsorganisatie Gaia reageert maandag alvast enthousiast op de aankondiging van Colruyt en OKay. Gaia spreekt van ’de doorbraak waar we al zolang op wachten’. De dierenwelzijnsorganisatie roept de andere supermarktketens in ons land op om snel het voorbeeld van Colruyt te volgen.