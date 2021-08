Thibaut Courtois verlengt zijn contract bij Real Madrid tot juni 2026

Thibaut Courtois heeft maandag een nieuw contract voor vijf seizoenen ondertekend bij Real Madrid. Dat maakte de Spaanse topclub bekend. Onze nationale doelman bezat nog een overeenkomst tot medio 2024. De 29-jarige Courtois is sinds augustus 2018 doelman van Real Madrid.

In die periode kwam hij tot 130 officiële duels voor de Madrilenen. 52 keer hield hij zijn netten schoon. In 2020 veroverde hij de Spaanse titel met de Koninklijke. Vorig seizoen moesten Courtois en co stadsrivaal Atlético laten voorgaan.

Zondagavond opende Courtois het nieuwe seizoen met Real Madrid met een 1-4 zege bij Deportivo Alaves. Op persoonlijk vlak was er een valse noot. Courtois moest een strafschop veroorzaken na een vreselijke terugspeelbal van Militao. Joselu zette de elfmeter om. Het was voor Courtois zijn honderdste wedstrijd in La Liga bij Real Madrid.

Eerder in zijn carrière was Courtois ook actief voor Racing Genk, Atlético Madrid en Chelsea. Met Genk werd hij kampioen in 2011, met Atlético in 2014 en met Chelsea in 2015 en 2017. Verder won hij ook nog onder meer de Europa League (2012 met Atlético), de Copa del Rey (2013 met Atlético), de FA Cup (2018 met Chelsea) en het WK voor clubs (2018 met Real Madrid).

Courtois is ook 89-voudig Rode Duivel en was aanwezig op de WK’s van 2014 (kwartfinales) en 2018 (derde plaats) en de EK’s van 2016 (kwartfinales) en 2021 (kwartfinales).