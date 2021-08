Minstens vier Palestijnen gedood bij confrontaties op Westelijke Jordaanoever

Bij confrontaties met Israëlische troepen in het kamp Jenin, op de Westelijke Jordaanoever, zijn maandagochtend minstens vier Palestijnen omgekomen. Dat melden getuigen en politiediensten.

Maandagochtend meldde de Israëlische grenspolitie dat een gewapende eenheid, die actief is op de bezette Westelijke Jordaanoever, deelnam aan een operatie in het kamp in Jenin. De eenheid, die een persoon moest oppakken die verdacht werd van ‘terroristische’ activiteiten, kwam daarbij onder vuur te liggen.

‘Er werd van dichtbij en door een groot aantal mensen geschoten op het korps. De troepen van de grenspolitie hebben gereageerd en ze hebben de terroristen geneutraliseerd. Er zijn geen slachtoffers in de eigen rangen’, zegt de grenspolitie.

Het Palestijnse agentschap Wafa maakte al snel melding van twee doden, die in het mortuarium van het ziekenhuis van Jenin werden binnengebracht. Volgens getuigen zijn de Israëlische soldaten nog in het bezit van de lichamen van twee andere slachtoffers, wat het totale aantal doden dus op vier brengt. Die verklaring wordt ook bevestigd door een woordvoerder van de Israëlische grenspolitie.

Onrustig

De voorbije weken hebben in het noorden van de Westelijke Jordaanoever opnieuw verschillende confrontaties plaatsgevonden tussen Israëlische soldaten en Palestijnen. Het geweld deed zich vooral voor in Jenin en in Beita, een stadje dat zich verzet tegen een nabijgelegen Israëlisch nederzettingenproject.

Eerder meldde Al-Jazeera al dat er Beita dagelijks betogingen tegen plaatsvinden.

Twee weken geleden schoot het Israëlische leger er volgens de Palestijnse autoriteit nog een betoger neer. Anderen raakten gewond. De week daarvoor geraakten zo’n 270 Palestijnen gewond tijdens een begrafenis voor een 12-jarige jongen die een dag eerder gedood werd door het Israëlische leger. De jongen zat in de auto van zijn vader op het moment van de feiten. Volgens het Israëlische leger keerde de vader zijn auto onverwacht waarop ze hem riepen te stoppen en een soldaat plots het vuur opende. De moedeloze vader zei in The Times of Israel geen gerechtigheid te verwachten.

Bezet gebied

Onder de VN werd de Westelijke Jordaanoever in 1947 Arabisch gebied, maar een deel van de Westelijke Jordaanoever wordt sinds 1967 door Israël bezet. Israëlische nederzettingen daar worden door de Palestijnen en de meeste landen als illegaal beschouwd.

Op de Westelijke Jordaanoever wonen 2,9 miljoen Palestijnen en naar schatting zeker 391.000 kolonisten.