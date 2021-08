Mahdi: ‘Je kan en mag nu niemand terugsturen naar Afghanistan’

De taliban hebben bijna heel Afghanistan overgenomen. ‘De situatie is verschrikkelijk’, zei staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) op Radio 1. Daarom zal ons land geen afgewezen asielzoekers terugsturen naar Afghanistan. Je kan en mag niemand terugsturen op een degelijke manier’, klonk het.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) stuurde vorige week een brief naar de Europese Commissie waarin hij met andere Europese landen ervoor pleitte om de mogelijkheid te behouden om Afghanen ‘die geen echte bescherming nodig hebben’; terug te sturen. Gedwongen repatriëringen moeten mogelijk blijven, aldus Mahdi.

Maar de situatie in Afghanistan is nu zo verschrikkelijk dat het duidelijk is dat Afghaanse vluchtelingen op dit moment niet teruggestuurd kunnen worden naar hun land. Dat heeft Mahdi gezegd op Radio 1. ‘We moeten ervoor zorgen dat iedereen die vlucht voor oorlog en vervolging opgevangen wordt en bescherming kan vinden, daar waar hij of zij terechtkomt. Vandaag is die situatie in Afghanistan verschrikkelijk. Je kan en mag, puur moreel, niemand terugsturen.’