Regen is weer van de partij

Maandag is het veelal bewolkt en trekt een zwakke regenzone van west naar oost over ons land. In de late namiddag verschijnen er opklaringen vanaf het noorden, maar er kunnen ook nog enkele buien vallen. Het is koel met maxima rond 14 graden op het Ardense reliëf, rond 17 à 18 graden in het centrum en rond 19 graden in het uiterste zuiden. De wind ruimt van zuidwest naar noordwest en is matig tot soms vrij krachtig, meldt het KMI.

‘s Nachts wordt het overal droog en vormen er zich brede opklaringen vanaf het noorden. Tegen de ochtend is een bui aan zee niet uitgesloten en kan er lokaal wat nevel ontstaan, vooral dan in Hoog­-België. De minima schommelen van 6 graden in sommige Ardense valleien tot 14 graden aan zee. Er staat een matige noordwestenwind die krimpt naar zuidwest en soms zwak wordt.

Dinsdag wordt tussen een depressie boven Scandinavië en een anticycloon ten westen van Europa licht verstoorde zeelucht naar onze streken aangevoerd. Het is bewolkt en er valt soms een bui of wat regen. De maxima liggen tussen 14 graden in de Hoge Venen en 18 graden in het westen bij een matige, aan zee vrij krachtige, westenwind.