Balans van aardbeving in Haïti loopt op tot 1.297 doden

De aardbeving die het zuidwesten van Haïti zaterdagvoormiddag heeft getroffen, heeft nu al zeker aan 1.297 mensen het leven gekost. Dat heeft het hoofd van de civiele bescherming in het land gezegd.

Meer dan 2.800 mensen raakten gewond. Als gevolg van de schok met een magnitude van 7,2 werden bijna 30.000 huizen vernield of beschadigd. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen.

Het epicentrum van de beving bevond zich op 10 kilometer diepte, 12 kilometer ten noordoosten van de stad Saint-Louis du Sud. De meeste doden vielen in het zuiden van het land, daar zijn minstens 500 personen omgekomen. Vermoedelijk liggen ook nog heel wat mensen onder het puin. Terwijl de ziekenhuizen overbelast raken, zoeken reddingsdiensten en vrijwilligers wanhopig verder naar overlevenden.

De zoektocht wordt bemoeilijkt doordat heel wat wegen en straten ontoegankelijk zijn als gevolg van aardverschuivingen. En intussen dient het volgende potentiële gevaar zich al aan. Zo nadert de tropische storm Grace momenteel het land. Het nationale orkaancentrum in Miami heeft de storm dan wel afgezwakt, maar er wordt nog steeds hevige regen voorspeld voor de Dominicaanse Republiek en voor Haïti.

Internationale steun

Wellicht ontstaat pas in de loop van de komende dagen duidelijkheid over de werkelijke omvang van de verwoesting. Haïti kreeg al hulp toegezegd van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de Verenigde Staten, Colombia, Chili, Argentinië, Mexico, Venezuela, Frankrijk en Canada. De VS zenden een zoek- en reddingsteam van 65 man, dat allerlei materieel en medische benodigdheden meeneemt. Ook Cuba en Ecuador sturen teams. De Dominicaanse Republiek, dat het eiland Hispaniola deelt met Haïti, heeft voedsel en medische hulp toegezegd.

Haïti, het armste land op het westelijk halfrond, kampt nog altijd met de gevolgen van de zware aardbeving die het land in 2010 trof. Daarbij kwamen meer dan 200.000 mensen om en vielen nog meer gewonden. Anderhalf miljoen Haïtianen raakten dakloos. De schade werd geschat op 8 miljard dollar.