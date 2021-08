Van internationale aanwezigheid tot de val van Kaboel

11 september 2001

Islamistische terroristen kapen vier vliegtuigen en crashen ermee in het World Trade Center en het Pentagon. Eén vliegtuig stort neer in Pennsylvania, nadat de passagiers met de kapers hebben gevochten. Die dag alleen vallen bijna 3.000 doden. Volgens de Amerikanen is Osama bin Laden verantwoordelijk voor de aanslagen. President George Bush kondigt aan dat hij hard zal terugslaan.