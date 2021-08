China is aan een grote opkuis bezig. De communistische partij legt reuzen als Alibaba en Tencent aan banden, schrapt beursgangen van een taxi-app, pakt de bijlessensector aan. Plots perkt de partij de vrije markt in en moeten ceo’s luisteren. Maar ook videogames en ‘immorele’ liedjes gezongen in karaokebars komen in het vizier.