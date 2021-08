Belg wint tweede etappe in de Vuelta: Philipsen eerste in massasprint

Na drie derde en drie tweede plaatsen in de Tour de France heeft Jasper Philipsen in de Vuelta meteen zijn zege beet. ‘Ongelooflijk’, reageerde de Belg. Philipsen pakt ook meteen de groene trui.

De tweede rit in de Vuelta liep uit op de verwachte massasprint. In de voorbereiding daarop liet Tom Pidcock het peloton lopen. Het is zo wel duidelijk dat de Brit van Ineos-Grenadiers deze Vuelta niet mikt op een goed klassement. Op vier kilometer ging het echter mis en gingen er heel wat renners tegen de grond in het peloton. In de daaropvolgende ontregelde massasprint toonde Jasper Philipsen zich de snelste. Hij haalde het voor Fabio Jakobsen en Michael Matthews.

Tim Merlier deed het hem voor in de Giro en de Tour, nu wint ook Jasper Philipsen de eerste sprint etappe in een grote ronde. ‘Het is ongelooflijk”, reageerde onze landgenoot. ‘Gisteren hadden ze het er al over in de groep chat van de ploeg en natuurlijk is het een droom om te winnen, maar ik wou er nog niet te veel aan denken, want de kans is altijd groter dat je niet zal winnen. Maar dat het in de groep stond toont gewoon hoe gemotiveerd iedereen is van de ploeg, hoe toegewijd ze zijn vanaf dag 1 om het goed te doen. Dit is echt een zege van de ganse ploeg.’

‘We kunnen heel trots zijn op deze prestatie. Ik was al enorm onder de indruk op het einde, in de sprintvoorbereiding. Iedereen van de ploeg zat vooraan, ik had ontzettend veel steun en op die manier kan je gewoon een sprint winnen. Ieder van ons heeft zijn job gedaan, elke ploegmaat kan vanavond trots zijn op zichzelf. Het is geweldig om op zo’n manier de Vuelta te starten. Mijn doel is alvast geslaagd. Of ik nog meer wil winnen? Dit was alvast mijn eerste doel en ik ben blij dat het goed uitdraait in de eerste sprint. Er zijn in deze ploeg nog andere sterke jongens.’