In het zuiden van Turkije is zaterdag een blusvliegtuig van het Russische leger op een bergflank gecrasht. Acht inzittenden kwamen daarbij om het leven. Een speciale commissie van het Russische ministerie van Defensie is op weg naar de plaats van het ongeval om de oorzaak van de crash te onderzoeken. Een ooggetuige kon het moment van de crash filmen.