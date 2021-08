Vakantiegangers in de Spaanse badplaats Benidorm zijn afgelopen week opgeschrikt door een blauwe haai. Het roofdier van twee en een halve meter lang lag in de branding te spartelen nadat het gedesoriënteerd was geraakt. Alle zwemmers werden uit het water gehaald en velen haalden verbaasd hun telefoon boven om de haai te filmen. Kijk mee in bovenstaande video.