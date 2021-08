Automobilist onder invloed wil in Lanaken tijdens controle op politie inrijden

Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag weggereden voor een controle van de lokale politie Lanaken-Maasmechelen (LaMa). Daarbij wilde de persoon op een politievoertuig inrijden. De politie kon de chauffeur na een achtervolging inrekenen.

Rond 23.45 uur wilde de politie de bestuurder van het voertuig op de 2de Carabinierslaan in Veldwezelt (Lanaken) controleren wegens onaangepast rijgedrag, maar het voertuig reed met een hoge snelheid weg richting Lindestraat (Veldwezelt). Na een achtervolging kon het voertuig in de Biesweg in Gellik (Lanaken) onderschept worden. De bestuurder probeerde op een politievoertuig in te rijden, maar slaagde daar niet in. De persoon achter het stuur wilde nog te voet richting Kerkstraat wegvluchten, maar hij werd tegengehouden. Tijdens zijn arrestatie gedroeg hij zich weerspannig. De persoon werd bestuurlijk aangehouden. Zijn rijbewijs werd wegens alcohol achter het stuur meteen voor vijftien dagen ingetrokken.

Snelheidscontroles

De weerspannige persoon onder invloed was opgevallen, omdat politie LaMa zaterdagavond tussen 19.30 uur en middernacht een snelheidscontrole hield, zowel op de Rijksweg in Maasmechelen, als op de Steenweg in Lanaken. De politie controleerde in totaal 2.354 voertuigen, waarvan 212 bestuurders te snel reden. De hoogst gemeten snelheid in Maasmechelen bedroeg 130 kilometer per uur en in Lanaken 118 kilometer per uur, terwijl er een maximumsnelheid van 70 geldt.