Opnieuw regenachtige dagen op komst

Zondagvoormiddag trekken er middelhoge en hoge wolkenvelden over ons land. In het zuiden blijft het licht bewolkt. In de namiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken en hoge wolkensluiers. Het blijft wel droog.

De maxima liggen tussen 22 graden aan zee, 25 graden in het centrum en 27 graden in de Gaume. De wind wordt vlak aan zee vrij krachtig. Dat meldt het KMI.

‘s Avonds zijn er brede opklaringen en is het droog. In de loop van de nacht bereikt een zwakke storing ons land. Vanuit het westen wordt het zwaarbewolkt met kans op wat regen of enkele buitjes. De minima liggen tussen 10 graden in de Hoge Venen en 16 graden in het centrum.

Maandag stroomt koelere, vochtige en licht onstabiele lucht over ons land. Het wordt wisselend tot zwaarbewolkt met regen of buien. Het wordt niet warmer frisser met maxima van 15 tot 20 graden. De wind waait aan zee vrij krachtig.

Dinsdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met perioden van regen en buien. De maxima liggen tussen 15 graden op de Ardense hoogten en 19 à 20 graden in het centrum. De wind wordt aan zee soms vrij krachtig.

Woensdag wordt het wisselend bewolkt met stapelbewolking en in de loop van de dag enkele plaatselijke buien. De maxima schommelen tussen 16 en 22 graden.

Donderdag is het wisselend of soms zwaarbewolkt met nog enkele lokale buien. De maxima liggen tussen 17 en 22 graden. Vrijdag wordt het rustig en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft op een lokaal buitje na droog. Het wordt zachter met maxima tussen 19 en 24 graden.

Zaterdag wordt het droog en zonniger. Het wordt ook warmer met maxima tussen 22 en 27 graden.