Racing Genk is onder leiding van dirigent Theo Bongonda maatje te groot voor OH Leuven

Meer dan 10.000 toeschouwers - 10.147 om precies te zijn - in de Luminus Arena voor het duel tegen OH Leuven. De Genkse fans kregen een snedig en snel combinerend RC Genk te zien. Voor de rust scoorde uitblinker Theo Bongonda. In de tweede helft liepen de Genkenaars vlot uit tot 4-0.

RC Genk nam een verschroeiende start. In de derde minuut lag de bal prompt achter doelman Rafael Romo in de netten. Na een heerlijke aanval van de thuisploeg. Nieuwkomer Carel Eiting bediende met een fraai hakje Gerardo Arteaga. De voorzet van de linksback werd al even mooi door Theo Bongonda met veel gevoel in de rechterhoek geplaatst. Negen minuten later ontsnapte OH Leuven aan de 2-0. Een doelpunt van opnieuw Bongonda werd afgekeurd door scheidsrechter Kevin Van Damme omwille van een voorafgaandelijke duwfout van Paul Onuachu. Op de tv-beelden was te zien dat de Leuvense verdedigers Onuachu ook een flinke duw gaven. Discutabele beslissing van Van Damme.

Afgevlagd

OH Leuven moest alle zeilen bij zetten om het tempo van RC Genk bij te benen. Een schot hoog over van Thomas Henry was zo wat het enige wapenfeit van het team van Marc Brys waarin drie ex-RC Genk spelers een basisplaats hadden: De Norre, Dewaest en Schrijvers. Vooral die laatste liet zich met enkele snedige acties op het middenveld opmerken. Maar in de zone van de waarheid bleef OH Leuven onmachtig. In de 31ste minuut liet Paul Onuachu de netten nog een keer trillen. Zijn heerlijke trap in de rechterhoek werd afgevlagd voor buitenspel van de Nigeriaanse spits. Millimeterwerk zo bleek. Dit keer was het wel een correcte scheidsrechterlijke beslissing. Zes minuten verder prikte RC Genk nog eens snel tegen. De poging van een bedrijvige Bongonda ging naast.

Marc Brys greep tijdens de rust in. Een bleke Barnabas Bese moest plaats ruimen voor de klassieke invaller na de rust: Mousa Tamari. De coach van OH Leuven wilde met de inbreng van de Jordaanse sneltrein op de flank meer druk naar voor zetten. John Van Den Brom haalde Mike Tresor, die in de eerste helft te weinig in het stuk voor kwam, naar de kant en bracht Kristian Thorstvedt in. De Noorse middenvelder testte in minuut 52 meteen de vuisten van doelman Romo. Henry kwam dichtbij de gelijkmaker. Zijn kopbal miste precisie.

Theo

Toch hing een tweede Genkse doelpunt in de lucht. Daniel Munoz zwiept de bal voor doel. Sébastien Dewaest ontzette de bal ongelukkig met het hoofd in de voeten van Onuachu en de topschutter van vorig seizoen gaf van dichtbij Romo geen schijn van een kans: 2-0. Vanuit een scherpe hoek waagde Bongonda enkele minuten later, tot twee keer toe, zijn kans. Telkens zat er een bezoekend been of doelman Romo tussen. Bongonda kreeg er geen genoeg van. Ito loodste Bongonda met een knappe pass door de verdedigende afweergordel. Theo liet de kans op zijn tweede doelpunt liggen en besloot naast. Ito gaf dan maar zelf het goede voorbeeld. In de 77ste minuut krulde hij de bal prinsheerlijk in de linkerhoek. Net voordien had Tamari - na een late rush - doelman Vandevoordt op zijn weg gevonden. De bezoekers moesten de kelk tot op de bodem ledigen. Met een subtiele vrije trap (gestifte lobbal) zonderde Eting Thorstvedt voor doel af. Hij legde de 4-0-eindstand vast. Voor RC Genk de tweede overwinning van het seizoen. Voor OH Leuven de eerste nederlaag in de campagne.