Taliban veroveren Mazar-e-Sharif in noorden Afghanistan, nieuwe groep VS-soldaten komen aan in Kaboel

In Afghanistan blijven de taliban een nieuwe provinciehoofdsteden veroveren. Zaterdag werden Asadabad, Gardez en ook Mazar-e-Sharif veroverd. Die laatste stad is een van de grootste steden van het land.

Volgens de bron die op anonimiteit stond, viel Asadabad, de hoofdstad van de provincie Koenar, in handen van de islamisten. De stad heeft zich gewoon overgegeven, hoge ambtenaren hebben hem verlaten. De taliban controleren nu alle districten in Koenar. De taliban zelf hadden eerder op de dag al geclaimd Asadabad te hebben veroverd.

Zaterdagnamiddag kondigde de taliban al aan Gardez, de hoofdstad van Pakita, te hebben veroverd. Ze zeggen daarbij een ‘groot aantal wapens en uitrusting’ te hebben veroverd. De situatie escaleert in Afghanistan aan een sneltempo. Op dezelfde dag werd eveneens aangekondigd dat de Taliban aan de poorten van Kaboel zitten.

Ook de noordelijke stad Mazar-e-Sharif, de hoofdstad van de provincie Balch, werd veroverd. Het is een van de grootste steden van het land. Voor de regering in Kaboel geldt de val van de stad dan ook als een stevige kaakslag.

Vrijdag was reeds een eerste contingent Marines gearriveerd in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Volgens Fox News zou het de bedoeling zijn dat er tegen het einde van het weekend tot drieduizend soldaten in Kaboel zijn om diplomatiek personeel te evacueren, alsmede Afghanen die voor de Amerikanen hebben gewerkt en schrik hebben voor represailles van de taliban.

Op de Amerikaanse ambassade werken nog bijna 4.2000 mensen, maar Washington is van plan om ’duizenden per dag’ weg te halen.

Volgens meerdere Amerikaanse media zijn president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris zaterdag door het nationaal veiligheidsteam over de situatie in Afghanistan gebriefd.