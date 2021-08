Olympisch kampioen Primoz Roglic haalt al meteen uit: proloogwinst en rode trui voor Sloveense titelverdediger

In het Spaanse Burgos is de 76ste editie van de Vuelta op gang geschoten met een proloog over 7,1 kilometer. De winst ging naar olympisch kampioen tijdrijden Primoz Roglic. Hij haalde het met ruim verschil van de verrassende Spanjaard Alex Aranburu en zijn landgenoot Jan Tratnik.

Een korte maar technische proloog in de straten van Burgos moest beslissen over wie de eerste rode leiderstrui mocht aantrekken. De etappe startte en finishte aan de kathedraal van Burgos maar vooral in de eerste kilometers moesten de renners meteen een pittige helling overwinnen. De vroeg gestarte Adam Yates zette een eerste richttijd, even later afgelost door zijn Ineos-ploegmaat Dylan van Baarle. Die leek gebeiteld te zitten op zijn hotseat tot plots de Spanjaard Alex Aranburu onder de tijd van de Nederlander dook. Aranburu verdiende zijn strepen als puncher-sprinter maar bleek dus ook een goede tijdrit in de benen te hebben. De Spanjaard mocht meteen op de hot seat en bleef daar ook zitten tot de passage van de laatste renner, Primoz Roglic. De Sloveen verpulverde de tijd van Aranburu en mocht meteen de rode leiderstrui aantrekken.

Van Hooydonck beste Belg

Nathan Van Hooydonck viel net uit de top twintig maar was wel de beste landgenoot. ‘Ik heb nochtans niet te veel risico’s genomen’, meldde de Antwerpenaar van Jumbo-Visma. ‘Ik wil niet de renner zijn die zijn kopman niet kon bijstaan omdat hij zelf een ereplaats uit de brand wilde slepen. Maar deze proloog bewijst wel dat het goed zit. Ik reed na het BK slechts één koers - de Clasica San Sebastian - en heb mij vooral via een hoogtestage voorbereid. Dan is het leuk om vast te stellen dat de conditie goed is.’

Ook de Belgische jonkies deden het goed: zowel Mauri Vansevenant, Florian Vermeersch als Harm Vanhoucke reden een behoorlijke tijdrit en mogen de komende drie weken met vertrouwen tegemoet zien. Spurter Jasper Philipsen miste een bocht en kwam ten val. Hij hoopt klaar te zijn voor de eerste vlakke etappe van morgen.

Ook opvallend: Sep Vanmarcke perste er in de enige helling van de dag een heus sprintje uit en die inspanning leverde hem bijna de blauwe bollentrui op. Enkel Sep Kuss reed de helling sneller omhoog en onthield de West-Vlaming de trui van beste klimmer.