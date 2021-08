KV Oostende eert Berrier passend: Kustboys mee op kop dankzij nipte zege bij Seraing

KV Oostende eerde clubicoon Franck Berrier op de juiste manier. KVO won zaterdagavond voor de derde keer op rij en hijst zich mee op kop. Alexander Blessin blijft dus verbazen met de kustploeg. In het tussenseizoen werd zijn succesploeg leeggeplukt maar de Duitser blijft zijn ding doen. Seraing kwam in een behoorlijk geladen match met negen gele en één rode kaart op slag van rust nochtans op voorsprong, maar in vier dolle minuten na de herneming zette KVO de scheve situatie recht langs Gueye en Ambrose

Nee, het was niet de eerste keer dat KV Oostende op bezoek was in het Stade du Pairay in Seraing. In het begin van de jaren 90 was dat nog een paar keer het geval. Wist u trouwens dat Seraing en KV Oostende in 1993 samen promoveerden vanuit de toenmalige tweede klasse naar eerste? Seraing als kampioen, Oostende als verrassende winnaar van de eindronde onder Raoul Peeters. Deze kampioenenploeg met zeebonken zoals Lycke, Nierynck en Renty siert nu ook de buitenzijde van de Diaz Arena. Ze veroverden voor altijd de harten van de echte KVO-fans en worden nog steeds gekoesterd aan zee. Net zoals ook Franck Berrier, tussen 2013 en 2018 op het veld de enige patron in de hoogdagen van het KV Oostende van Marc Coucke. Als zo’n icoon dan op 37-jarige leeftijd om het leven komt als het gevolg van een hartstilstand tijdens een tennispartijtje, verdwijnt het belang van de vierde competitiematch even op het achterplan. De spelers droegen een zwarte rouwband en bij de minuut stilte voor de match legde kapitein Jack Hendry een trui van Oostende in de middencirkel.

De spelers waren onder de indruk en bovendien was het ook warm in Seraing. Het was dan ook bijna een kwartier wachten op de eerste behoorlijke actie. De bal maakte trouwens soms ook gekke capriolen op het kurkdroge veld. Naar verluidt werkten de sproeiers niet. Bizar was wel dat ze het plots wel deden tijdens de rust toen Seraing net op voorsprong was gekomen. Op slag van rust plaatste Youssef Maziz een vrije trap perfect in de hoek, buiten het bereik van Hubert. Niet onverdiend was dat, want Seraing had dan al de betere kansen gekregen.

Ambrose had na twee goede invalbeurten van Blessin de voorkeur gekregen op Kvasina. Indy Boonen scheurde tegen Gent zijn achillespees en werd vervangen door Batzner. Thuiskeeper Dietsch had behoorlijk wat last met het schot van Ambrose maar niemand was gevolgd voor de rebound. Toch miste Seraing achterin duidelijk de geschortse Boulenger en ook Bernier was onbeschikbaar.

De mettalo’s knokten zich wel in de match maar Marius Mouandilmadji, probeer deze naam maar eens goed uit te spreken, faalde toen hij oog in oog met Hubert kwam. Het tempo ging omhoog en dat was evenredig ook het geval met de vinnigheid. Bij momenten ging het er nogal potig aan toe en Bert Put gaf niet altijd blijk van de juiste benadering. De ref zou in totaal zelfs negen gele en één rode kaart uitdelen.

In Seraing sta je als ref nochtans niet echt onder druk want ook met de remmen los en covid safe daagden er amper duizend fans op. Beste man bij de thuisploeg was de Fransman Maziz en geen toeval dus dat uitgerekend hij voor de 1-0 zorgde halfweg.

Orde op zaken

Wat er in de rust gebeurde in de twee kleedkamers is niet duidelijk, maar het mag verondersteld worden dat de Duitser Blessin in zijn beste Engels orde op zaken zette bij KVO.

De sproeiers hadden nu dus wel volop hun werk gedaan en lagen amper stil of het stond meteen 1-1. Gueye had er plots wel zin in gekregen, zette een paar man in de wind en omspeelde ook Dietsch. Bij Seraing waren ze de pedalen kwijt en Ambrose liet zien dat hij zijn basisplaats waard was. Ook hij dribbelde Dietsch en zette de kustploeg zowaar op voorsprong. Van 1-0 naar 1-2 in nog geen vijf minuten. Jordi Condom kon zijn ogen niet geloven maar met de moed der wanhoop zocht zijn ploeg toch een tweede goal. Jallow was er zelfs dichtbij maar trof de paal. Geen 2-2 maar ook geen 1-3 want de poging van de alomtegenwoordige Hendry strandde op de lat.

Oostende met tien

Oostende kreeg het iets benauwder toen Amade geel kreeg en het nog ruim twintig minuten met tien man verder moest. Met een knappe voetreflex op een poging van Kvasina maar het was uitstel van executie. Een geslaagde combinatie tussen weer Kvasina en Batzner leverde de kustploeg wel de 1-3 op. Condom gooide nog twee verse krachten in de strijd en Maziz deed waar voorin Mouandilmadji keer op keer in mislukte, hij scoorde nog een tweede keer, maar ook in de vier minuten toegevoegde tijd en met nog twee extra wissels hield Oostende stand en boekt het de derde zege op rij.