Remco Evenepoel wint ook slottijdrit van Ronde van Denemarken, eindzege een feit

Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) is de eindwinnaar van de Ronde van Denemarken (2.Pro). De jonge Belg veroverde zaterdag als klap op de vuurpijl de winst in de vijfde en laatste etappe, een individuele tijdrit.

De kopman van Deceuninck-Quick Step won de afsluitende tijdrit in Frederiksberg voor Soren Kragh Andersen en legde het parcours één seconde sneller af dan de Deen. Mas Pedersen finishte op zes seconden als derde. Eerder deze week won Evenepoel ook al de derde etappe. Evenepoel pakt ook de eindwinst, met 1:42 voorsprong op Mads Pedersen.

De afsluitende tijdrit in Frederiksberg was 10,8 km lang en voer voor hardrijders, met onderweg slechts 31 hoogtemeters en weinig technische passages. De enige spelbreker was de regen, de vroege starters kregen felle buien over zich heen, pas in het tweede deel van de tijdrit klaarde het op. Edoardo Affini klokte een snelle tijd die lang bleef staan, maar zag Soren Kragh Andersen nog zes seconden sneller rijden.

Ook oud-wereldkampioen Mads Pedersen, goed voor winst in de tweede etappe, zette een sterke chrono neer en moest amper vijf seconden prijsgeven op zijn landgenoot. Andersen leek het te halen, maar dat was buiten de laatste starter, Remco Evenepoel, gerekend. Die dook nog een kleine seconde onder de tijd van Andersen en legde het parcours met een gemiddelde snelheid van 53,042 km/uur af. De eindwinst gaat naar Evenepoel, Tosh Van Der Sande is vijfde op 2:30 in het klassement.

Evenepoel tankt zelfvertrouwen: ‘Zag mezelf vandaag niet als de favoriet’

Remco Evenepoel gaf zijn eindzege in de Ronde van Denemarken nog wat meer glans met de winst in de afsluitende tijdrit. ‘Nochtans zag ik mezelf vandaag niet als de favoriet‘, gaf hij na afloop toe. ‘Maar ik ben wel blij dat ik in een tijdrit die me niet ligt de zege pak.‘

‘In een tijdrit voel je je nooit goed omdat je zo diep moet gaan, en dat deed ik vandaag’, gaf hij tekst en uitleg na afloop bij zijn team Deceuninck-Quick Step. ‘En blijkbaar was het goed genoeg voor de winst. Ik zag mezelf nochtans niet als de belangrijkste favoriet voor de zege met dit korte, technische parcours en veel bochten. Normaal ligt me dat niet al te best. Eerder dacht ik aan Soren Kragh Andersen (die tweede werd, red.). Ik nam onderweg ook geen risico’s, want het belangrijkste doel was om veilig binnen te komen en het klassement winnend af te sluiten. Ik win wel en ben daar heel blij mee, want het is altijd fijn om een zege in de leiderstrui te pakken. Deze zege is de kers op de taart aan het eind van een mooie week.’

‘De overwinning is ook een teken dat het de goede kant op gaat’, zei hij nog, ‘want ik voelde me beter dan in mijn vorige wedstrijden. Er is progressie, alles gaat in stijgende lijn. De explosiviteit komt er meer en meer in, het hard duwen kan ik blijven ‘doortrekken’, en dat is echt positief, echt heel fijn om dat terug te kunnen. Mijn harde werk en geduld beginnen vruchten af te werpen en dat is goed voor mijn zelfvertrouwen. Dit eindklassement is mijn vijfde overwinning van het seizoen en dat ga ik vieren met mijn ploegmaten vooraleer ik weer aan het werk ga met het oog op de komende wedstrijden.’