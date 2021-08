Zware aardbeving met magnitude van 7,2 treft Haïti: al zeker 29 doden

Haïti is vanochtend om 08.30 uur lokale tijd (14.29 uur Belgische tijd) opgeschrikt door een aardbeving met een magnitude van 7,2. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst United States Geological Survey (USGS). Het instituut meldt eveneens een naschok met een magnitude van 5,2.

De zware aardbeving was over heel Haïti te voelen, en vanuit de steden Jérémie en Les Cayes zijn er al meldingen van materiële schade. Het epicentrum bevond zich op 10 km diepte, 12 km ten noordoosten van Saint-Lous du Sud. De beving was zelfs te voelen tot in Jamaica en Cuba. Na de aardbeving werd tsunamialarm geslagen. Kort na de aardbeving werd tsunamialarm geslagen.

Bij de aardbeving zijn al zeker 29 mensen omgekomen, zo heeft de directeur van de civiele bescherming, Jerry Chandler, gemeld. Er wordt echter gevreesd dat het aantal nog fel zal oplopen. Talrijke huizen zouden zijn ingestort en de omvang van de schade is nog niet duidelijk. De inwoners zijn zelf aan het zoeken naar mensen onder het puin, het duurt namelijk te lang voor er hulp aankomt.

Interim-premier Ariel Henry noemde de situatie ‘dramatisch’ en kondigde aan dat de regering de noodtoestand zal uitroepen. Het Witte Huis in Washington heeft eveneens aangekondigd dat de VS hulp willen bieden. Momenteel zijn rampenexperts van het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling ter plaatste om de schade op te meten.

Krachtigste aardbeving ooit in Haïti?

Als de magnitude van 7,2 bevestigd wordt, is de aardbeving mogelijk krachtiger dan de zware aardbeving van januari 2010 (met magnitude 7,0) die het Caraïbische eiland en ongeveer drie miljoen mensen trof. Naar schatting waren er toen 100.00 tot 160.000 doden. Anderhalf miljoen mensen werden dakloos, in januari 2020 was er nog sprake van 32.000 mensen die ontheemd waren.

De aardbeving van vandaag gebeurde verder weg van de hoofdstad Port-au-Prince en de dichtstbevolkte gebieden van Haïti dan in 2010. Volgens CNN zouden zo’n 2,5 miljoen binnen een straal van 80 kilometer van het epicentrum wonen. Ter vergelijking: bij de aardbeving in 2010 woonden ongeveer 6,5 miljoen mensen binnen een straal van 80 kilometer.

De aarde blijft intussen ook beven, zo heeft de Amerikaanse nieuwszender CNN gemeld. De krachtigste nabeving had een magnitude 5,2, er waren ook twee schokken met magnitude 5,1, zo blijkt op de website van het Amerikaans Geofysisch Instituut (USGS).

Tot overmaat van ramp is er ook nog een tropische storm op weg naar Haïti. Die storm zou maandag of dinsdag Haïti moeten treffen. Er wordt heel wat windt en zware regen verwacht die tot overstromingen zou kunnen leiden en ook modderstromen.