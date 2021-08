Union blijft imponeren en komt alleen aan de leiding na overwinning tegen zwak KV Kortrijk

In een zonovergoten Dudenpark stond zaterdagmiddag op de vierde speeldag een verrassende topper op het programma: Union en KV Kortrijk streden om de leidersplaats, en het was de 1B-kampioen die aan het langste eind trok dankzij het eerste competitiedoelpunt van Dante Vanzeir en een fantastische knal van Senne Lynen. 9 op 12 voor de promovendus: Union heeft zijn competitiestart niet gemist.

Na een minuut stilte (gevolgd door luid applaus) voor de overleden Franck Berrier trapten Union en KV Kortrijk hun vierde wedstrijd in 1A op gang. Zoals we intussen al gewend zijn van de troepen van Felice Mazzu, begon Union enorm gretig aan de partij. De eerste dreiging kwam er na amper drie minuten, maar het afstandsschot van François miste precisie. Union bleef op de Kortrijkse helft voetballen, het bewijs daarvan zijn de vier corners die al na zeven minuten bij elkaar gevoetbald werden.

Na een kleine tien minuten spelen werd de druk van Union beloond, en het was alweer het koningskoppel voorin dat het verschil maakte: Deniz Undav vond het hoofd van zijn spitsbroeder Dante Vanzeir met een afgemeten voorzet, en de 23-jarige spits knikte zijn eerste competitietreffer van het seizoen tegen de touwen.

Union, dat voor de vierde opeenvolgende keer met dezelfde elf aan de wedstrijd startte, was niet meteen van plan om de voet van het gaspedaal te duwen: eerst zag Nielsen zijn afstandsschot nog gepareerd worden door Ilic, nadien ging Undav neer in de zestien maar zowel scheidsrechter Wesli De Cremer als de VAR zagen er geen graten in.

Na een indrukwekkend openingskwartier besloot Union dan toch even gas terug te nemen. Op een knappe volley van Undav na – die niet erg ver naast zoefde – was er niet erg veel op te merken in het Joseph Marienstadion. Vijf minuten voor het rustsignaal ging Union toch iets nadrukkelijker op zoek naar een tweede treffer: Teuma krulde een ingestudeerd nummertje richting verste paal, maar Ilic kon wegboksen. Ook de herneming van Vanzeir zorgde niet voor een tweede treffer: 1-0 aan de rust. Kortrijk speelde helemaal niets klaar in de eerste helft, Luka Elsner moest tijdens de rust een plannetje verzinnen om zijn ex-ploeg toch nog een hak te zetten.

Lynen met een fabelachtige knal

Elsner voerde meteen twee wissels door: Palaversa en Sainsbury bleven in de kleedkamers, Fixelles (ex-Union) en Jonckheere kwamen in de ploeg. Kortrijk moest vol aan de bak in de tweede helft, maar het kreeg na vijf minuten al meteen een koude douche: Vanzeir vond op de rand van de zestien Senne Lynen, die de bal verwoestend in de kruising ramde: 2-0, een schitterend doelpunt.

KV Kortrijk bleef enorm slordig in balbezit, Union hoefde niet eens door te duwen. Maar na de 2-0 toonde het toch een iets aanvallender gezicht, al kwam daar niet al te veel gevaar uit voort: Moris mocht op het uur toch twee schotjes oprapen, harder werk had de Luxemburgse international eerder op de dag nog niet verricht.

Rood voor Fixelles

Het was opnieuw Union dat het dichtst bij een treffer kwam, maar Vanzeir liet oog in oog met Ilic na om de wedstrijd helemaal dood te maken. Toch was het niet lang wachten op een nieuwe domper voor Kortrijk: Undav snoepte de bal af van invaller Fixelles, en hij trekte aan de noodrem. Fixelles kreeg meteen een rode kaart onder de neus geduwd. Dat het publiek zijn naam nog scandeerde en dat de spelers en coach van Union hem nog een hart onder de riem gingen steken, was een schrale troost voor de 25-jarige Belg, die duidelijk aangeslagen was.

De rode kaart nam meteen de laatste hoop van de Kortrijkzanen weg, en het mag zelfs nog van geluk spreken dat het schot van Vanzeir de lat trof en dat Lazare niet voorbij Ilic geraakte. De wedstrijd eindigde zo op 2-0 in het voordeel van de 1B-kampioen, en na de thuisnederlaag tegen Club Brugge twee weken geleden, konden de Union-supporters nu wel een eerste thuisoverwinning van het seizoen vieren. In minuut 88 werd het feestje alvast ingezet met een sneer naar ex-speler Faïz Selemani, die zijn contract bij Union in 2019 verbrak om een transfer te forceren: “Selemani, chante avec nous” weerklonk op de tribunes.