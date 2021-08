Turkije krijgt na bosbranden te kampen met de ergste overstromingen in jaren. In het Noorden van het land vielen al zeker 44 doden.

Nadat in het zuiden van Turkije twee weken hevige bosbranden hebben gewoed, wordt het noorden van het land door dodelijke overstromingen geteisterd. In de Turkse regio van de Zwarte Zee zijn zeker al 44 personen om het leven gekomen door overstromingen, meldt Reuters. Het zijn de ergste overstromingen in het land in jaren.

Vooral de provincie Kastamonu werd zwaar getroffen. Daar vielen 36 slachtoffers. Nog eens zeven mensen stierven in Sinop en één iemand in de provincie Bartin. Dat meldt het Turkse agentschap voor rampenbestrijding AFAD. Er wordt gevreesd voor nog veel meer slachtoffers.

‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’, zegt een ooggetuige aan Reuters. ‘Elektriciteit viel uit en er was geen gsm-ontvangst.’ De 42-jarige man wachtte af met zijn gezin tot de zon opkwam. ‘We hadden geen idee of het water nog aan het stijgen was of niet. Er was paniek, maar er zat niets anders op dan bang afwachten.’

Op tv-beelden waren verschillende ingestorte gebouwen en kapotte straten te zien. Volgens staatszender TRT stortten ook bruggen in. Water dat bruin zag van de modder sleurde auto’s mee.