Ellenlang aanschuiven in Frankrijk: bijna 1.000 kilometer file

Zaterdagmiddag staan er op verschillende Europese snelwegen naar het zuiden al ellenlange files. Vooral in Frankrijk is het aanschuiven geblazen met in totaal 962 kilometer file. Dat meldt mobiliteitsorganisatie Touring. Ook in Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Slovenië en Kroatië staan er her en der (lange) files.

Vooral in de Rhônevallei op de A7 in beide richtingen (200 kilometer file), op de A10 Parijs-Bordeaux (75 kilometer file) en de A71 Vierzon-Clermont Ferrand (58 kilometer file) is het momenteel erg druk. Meer informatie over de situatie op Franse wegen vindt u hier (Franstalig).

In Duitsland is het vooral druk met files in beide richtingen op onder andere de A1 Osnabruck-Hamburg-Lubeck en op de A8 Karslruhe-München-Salzburg.

Aan de Gotthardtunnel in Zwitserland moeten automobilisten in beide richtingen rekening houden met vertragingen van een uur, terwijl het ook in Oostenrijk aanschuiven is aan de Tauerntunnel en Karawankentunnel.

In Italië situeren de files zich hoofdzakelijk rond Bologna en Verona, terwijl het in Kroatië aanschuiven is tussen Zagreb en Karlovac. In Slovenië ten slotte is het druk aan de Karawankentunnel, in de omgeving van hoofdstad Ljubljana en aan de grens met Kroatië.

Dit weekend is andermaal een rood weekend op de Europese snelwegen.