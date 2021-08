De Britse graffitikunstenaar Banksy heeft op Instagram bevestigd de maker te zijn van een serie kunstwerken die de laatste weken zijn gemaakt in steden langs de Britse Noordzeekust. In een video van ruim 3 minuten is te zien hoe de kunstenaar in een camper van plek naar plek rijdt en meerdere kunstwerken maakt.

De kunstenaar, die zijn identiteit geheim wil houden, heeft als bijschrift bij de video gezet: A Great British Spraycation. Daarmee verwijst hij naar het woord ‘staycation’, wat neerkomt op de vakantie thuis doorbrengen. Dat komt veel voor de laatste twee jaar vanwege alle coronamaatregelen.

Banksy maakte onder meer een rat die in een strandstoel hangt met een drankje, drie kinderen in een boot en een klein kind dat een zandkasteel maakt. Voor het laatste kunstwerk sloopte Banksy een steen uit de stoep en gebruikte het onderliggende zand om het zandkasteel te bouwen.

In de video zijn ook een aantal mensen te zien die reageren op het werk, kort nadat het is gemaakt. Een vrouw noemt het kind met het zandkasteel ‘vandalisme’, vanwege de gesloopte stoeptegel. Een andere vrouw zegt bij een kunstwerk dat ‘het van veraf een stuk mooier is dan van dichtbij’.