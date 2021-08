In de VS raakt het debat rond mondmaskers op school verhit. Op sociale media gaan beelden rond vanuit de Amerikaanse staat Tennessee, waar geprotesteerd is tegen de mondmaskerplicht op een basisschool. Een kwade groep anti-maskerdemonstranten omsingelde ouders die maskers wel een goed idee vinden, onder wie ook dokters en verpleegkundigen. ‘We weten wie je bent en we weten je te vinden’, dreigden ze.