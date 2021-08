In de Stille Oceaan is op vier kilometer voor de Japanse noordoostkust een Panamees vrachtschip vol houtsnippers in twee gescheurd nadat het de ondiepe bodem had geraakt. Door de schipbreuk drijft er nu een olievlek van 24 kilometer lang en 800 meter breed. Bekijk in bovenstaande video hoe dat er vanuit een helikopter uitziet.

In juni was er ook voor de kust van Sri Lanka een schipbreuk. In onderstaande video legt professor ecotoxicologie Colin Janssen uit wat de impact is van zulke ongevallen is op het lokale ecosysteem: