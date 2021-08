Weer bijna vijfhonderd covidpatiënten in ziekenhuis, wel minder sterfgevallen

De ziekenhuisopnames blijven stijgen en zijn goed op weg om de kaap van 500 weer te overschrijden. Op intensieve liggen 136 patiënten met covid-19.

Tussen 4 en 10 augustus, de recentste periode waarvoor geconsolideerde gegevens beschikbaar zijn, waren er dagelijks gemiddeld 1.825 besmettingen, een stijging met negen procent tegenover de week ervoor. Per dag werden er 48.100 tests uitgevoerd (-14 procent). De positiviteitsratio stijgt zo licht tot 4,2 procent (+0,9 procent).

• Besmettingen en opnames lopen sneller op in Brussel

Het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames steeg de jongste zeven dagen tot 54,5 per dag (+33 procent). Er liggen op dit moment 495 covidpatiënten in de Belgische ziekenhuizen, tegen 383 een week eerder (+29 procent). Op intensieve zorgen liggen er nu 136 covidpatiënten, tegen 98 vorige week (+39 procent).

Het gemiddelde aantal sterfgevallen daarentegen daalde tussen 4 en 10 augustus, de jongste periode waarvoor geconsolideerde gegevens beschikbaar zijn, tot 3,1 per dag (-19 procent).

Van de volwassen bevolking heeft nu 84 procent minstens één vaccindosis gekregen. In Brussel is dat 63 procent, in de Oostkantons 74 procent, in Wallonië 80 procent en in Vlaanderen 91 procent. Het reproductiegetal of de r-waarde ligt op 1,22. Als dat getal hoger ligt dan ‘1’ trekt de pandemie weer aan.