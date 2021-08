Geniet ervan nu het nog kan: na het weekend koelen temperaturen weer af

Het zomerweer koelt na het weekend weer af. Zaterdag en zondag halen we wel nog temperaturen tot 26 graden.

Het blijft zaterdag droog en na het optrekken van het lokale ochtendgrijs wordt het zonnig. In de namiddag ontwikkelen er zich op vele plaatsen stapelwolken. De kuststreek en de regio’s ten zuiden van Samber en Maas genieten dan van veel zon. De maxima liggen tussen 21 graden vlak aan zee en 26 graden in Belgisch Lotharingen. Dat meldt het KMI.

Zondag blijft het droog met zon en hoge wolkenvelden. De maxima liggen tussen 21 graden aan zee en 25 à 26 graden in de Gaume. De wind waait matig en aan zee soms vrij krachtig uit west tot zuidwest.

Maandag stroomt koelere en licht onstabiele lucht over ons. Het wordt wisselend tot zwaarbewolkt met regen of buien en het wordt niet warmer dan 15 tot 19 graden. De wind waait meestal matig tot vrij krachtig en aan zee soms krachtig uit het westen tot noordwesten.

Ook op dinsdag is het fris met soms veel wolkenvelden. Er kunnen enkele lokale buien vallen. De maxima liggen tussen 14 graden op de Ardense hoogten tot 20 graden in het centrum. Er staat een matige tot aan zee vrij krachtige westenwind.

Voor woensdag verwacht het KMI nog hetzelfde weertype: vrij fris met maxima tussen 16 en 21 graden, wisselend tot soms zwaarbewolkt en kans op enkele lokale buien. De wind zou wel geleidelijk wat minder krachtig gaan waaien.

Op donderdag is het in de meeste streken droog met afwisselend opklaringen en wolkenvelden. De maxima schommelen rond 21 graden in het centrum.

Ook op vrijdag lijkt het meestal wisselend bewolkt te zullen worden. Er is een kans op enkele lokale buien, maar vaak blijft het droog. De maxima schommelen nog steeds rond 21 graden in het centrum.