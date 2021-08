Nieuwe ontploffing schrikt Deurne op: woning vorig jaar al onder vuur genomen

In de Palinckstraat in Deurne is vrijdagnacht een ontploffing geweest. Niemand raakte gewond, maar er is wel wat schade aan een woning in de straat. In september van vorig jaar openden onbekenden al het vuur op diezelfde woning.

Het incident vond rond 4 uur ’s nachts plaats. ‘De politie stelde uit voorzorg een veiligheidsperimeter in’, aldus woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. ‘Ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse, net als het gerechtelijk labo voor sporenonderzoek.’

Het is nog niet duidelijk wat er precies ontploft is, maar volgens onze informatie zou het deze keer niet om een granaat gaan. Of er een link is met de incidenten eerder deze maand, is nog niet zeker. Een link met het drugsmilieu wordt uiteraard opnieuw onderzocht.

In september 2020 openden twee het vuur op hetzelfde pand in de straat, vlak voor het ingaan van de tweede dag van Operatie Nachtwacht. Het pand kon toen gelinkt worden aan Brahim E.M., geen onbekende in het drugsmilieu. Zijn schoonbroer Abdelilah El M. alias ‘Black’ werd eind december ook bij verstek veroordeeld tot acht jaar cel in het grote drugsdossier Makreel.

Foto: bfm

Foto: bfm

Foto: bfm