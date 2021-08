Het pensioen van Angela Merkel? 15.000 euro per maand

Duits bondskanselier Angela Merkel zal na haar aftreden een maandelijks pensioen van ongeveer 15.000 euro ontvangen. Dat blijkt vrijdag uit een berekening van de Duitse vereniging van belastingbetalers.

Merkel (67) treedt af na de algemene verkiezingen in september. Verhongeren zal ze niet. De Duitse vereniging van belastingbetalers berekende dat ze van dan af maandelijks 15.000 euro uitgekeerd zal krijgen. De berekening is gebaseerd op haar vele jaren in het Duitse parlement en haar tijd als federaal minister en kanselier.

Daarbij blijft het echter niet. Zoals alle voormalige kanseliers en voormalige Duitse presidenten zal ook Merkel bij haar vertrek recht hebben op een kantoor. Ze zal ook geld krijgen voor een kantoormanager, twee assistenten, een typiste en een chauffeur. Merkel zelf gaf eerder aan te willen tuinieren na haar pensioen.