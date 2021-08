Het is wachten op Radja: Antwerp wint ook niet op Charleroi en start met 4 op 12

Antwerp is - op de dag die in het teken stond van de transfer van Radja Nainggolan - niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel op het veld van Charleroi. Vooral voor de rust morste de thuisploeg met de kansen en moest de Great Old rekenen op een goeie Jean Butez, maar die ging bij het doelpunt van Charleroi wel in de fout. Antwerp had zich met 4 op 12 wellicht een betere start voorgesteld.

Er was de eerste (probleemloze) wedstrijd met het Covid Safe Ticket in de Belgische competitie, er was de transfer van Radja Nainggolan naar Antwerp, maar uiteindelijk moest The Great Old ook gewoon voetballen op bezoek bij Charleroi.

Charleroi en Antwerp brachten vorig seizoen vaak niet het leukste voetbal op de mat, maar in de openingsfase ging het goed heen en weer. Gholizadeh en Yusuf probeerden het beiden met een slap balletje, maar daar draaiden de doelmannen hun hand niet voor om. Beide ploegen kozen trouwens voor dezelfde elf als vorige week, bij Antwerp was er voor het eerst dit seizoen plek op de bank voor Engels, Miyoshi en Vines.

Na het openingskwartier nam Charleroi het heft in handen. Drie keer vond Kayembe Nicholson, maar hij zag zijn eerste kopbal naast gaan, een schot op de paal belanden en bij zijn laatste poging had Jean Butez een wereldredding nodig om de Jamaïcaan het scoren te beletten. De Carolo’s – vooruit gestuwd door het publiek – monopoliseerden de bal en legden enkele mooie combinaties op de mat. Coach Edward Still zag dat het goed was: hij applaudisseerde meermaals na een goeie pass en stak een duimpje omhoog als zijn spelers iets verkeerd deden.

Langs de kant van Antwerp was het even bekomen van het sterke half uur van Charleroi, maar plots stond het wel 0-1. Yusuf vond Fischer, die de bal binnentikte tussen Dessoleil en Knezevic. De Deen mag donderdag niet spelen op het veld van Nicosia omdat hij al Europees speelde met Kopenhagen, Nainggolan kan nog tot 24 uur voor de aftrap worden toegevoegd aan de spelerslijst. Op slag van rust reageerde Charleroi wel nog, maar opnieuw was er een sterke parade nodig van Butez om een vrije trap van Morioka uit de hoek te zweven.

VAR in de hoofdrol

Na rust dreigden de Carolo’s minder, maar konden ze wel scoren: Butez ging in de fout bij een duel van Nicholson en – hoewel hij de bal onbewust met de arm speelde – Zaroury kon in de herneming scoren. De VAR bekeek de fase, maar nam de correcte beslissing: als een aanvaller voordeel uit onbewust handspel haalt maar dat niet direct tot een goal leidt, telt het doelpunt.

Antwerp reageerde vrij snel met een goeie aanval, maar Koffi had al een even goede parade in huis om Gerkens het scoren te beletten. Met ondertussen Eggestein, Balikwisha en Miyoshi in de ploeg had Priske al zijn aanvallende troeven uitgespeeld. De Japanner – pas sinds woensdag terug aan het trainen bij Antwerp na de Olympische Spelen – probeerde het eens, maar ook nu stond Koffi pal. De bezoekers ontsnapten nog in het absolute slot toen Bedia de bal tegen de paal devieerde.

Antwerp blijft in de middenmoot hangen en toonde gisteren dat het een goeie Nainggolan kan gebruiken om de rug te rechten als ze onder druk staan. De middenvelder kan wel eens de missing link voor de Great Old worden, al moet het in elke linie nog beter.